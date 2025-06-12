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12 червня 2025, 04:55

В Україні знову дорожчає риба: які тепер ціни

12 червня 2025, 04:55
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Ілюстративне фото
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В Україні в червні продовжила зростати ціна риби. Найбільше подорожчали скумбрія та оселедець

Про це повідомляє "Експерт", передає RegioNews.

Вартість свіжомороженої скумбрії зросла до 224,05 гривні за кілограм. Для порівняння, в травні це було 197,18 гривні. Тобто, за місяць скумбрія подорожчала на 9%. Індекс споживчих цін на цей вид риби у червні сягнув 109,25%.

Оселедець за місяць зріс в ціні з 199,12 гривні до 212,70 гривні за кілограм. Тобто, на 6,8%.

Експерти пояснюють причини подорожчання зростанням цін на імпортну продукцію, коливаннями курсу, проблемами з логістикою. Також серед причин і сезонний попит.

Більшість постачальників залежить від закупівель за кордоном. При цьому імпортна риба потрапляє в Україну вже з урахуванням всіх витрат. Цінова динаміка збережеться й в липні, вважають аналітики, якщо не стабілізується курс долара та євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про зростання цін на стару картоплю. В середньому один кілограм продають від 18 до 28 гривень. Якщо порівнювати з минулим роком, то це подорожчання на 24%.

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