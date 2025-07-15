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15 липня 2025, 16:46

Зеленський підписав закон про множинне громадянство: основні умови

15 липня 2025, 16:46
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фото: з відкритих джерел
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В Україні набув чинності закон, який дозволяє мати одночасно кілька громадянств

Про це очільник країни повідомив в своєму Телеграм-каналі, передає RegioNews.

Нововведення офіційно закріплює можливість належності до громадянства двох і більше держав, але лише за визначених умов.

Закон передбачає, що множинне громадянство дозволено лише у разі, якщо друга держава входить до спеціального переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів. При цьому уряд враховуватиме фактори членства країни у Євросоюзі та наявність санкцій проти Російської Федерації. Також іноземці з таких країн, які хочуть отримати українське громадянство, повинні будуть скласти обов’язкові іспити з мови, історії та Конституції - без жодних привілеїв.

Особливі умови закріплено для іноземців, які беруть участь у бойових діях на боці України. Відтепер іноземні військовослужбовці, що проходять службу у лавах Збройних сил України під час воєнного стану, зможуть претендувати на громадянство після одного року служби.

Цей закон відкриває нові юридичні можливості для співгромадян, які живуть за кордоном, і водночас встановлює чіткі правила для іноземців, які прагнуть стати українцями.

Раніше повідомлялося, рішення Верховної Ради про множинне громадянство - абсурд і порушення Конституції України.

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громадянство Україна множинне громадянство подвійне громадянство закон Зеленський
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