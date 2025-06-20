Рішення Верховної Ради про множинне громадянство — абсурд і порушення Конституції України
Однозначно проти вчорашнього рішення Верховної Ради про множинне громадянство. Для країни, яка прямо зараз бореться за свою національну ідентичність, це якийсь абсурд
Однозначно проти вчорашнього рішення Верховної Ради про множинне громадянство. Для країни, яка прямо зараз бореться за свою національну ідентичність, це якийсь абсурд
Виглядає так, що закон ухвалений для тих, хто давно має будинки, рахунки закордоном, повідправляв туди своїх дітей, а Україну розглядає лише як тимчасове місце для заробітку. В стінах ВР таких багато.
І не потрібно порівнювати сьогодні Україну з іншими європейськими державами, де "давно така практика існує". Ми маємо кардинально інший шлях, велику війну та небезпеки, які поки іншим державам не снились.
Це рішення - просто наочна демонстрація ставлення до України. Про те, що це пряме порушення Конституції, теж нагадаю.
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