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Слідчі опрацьовують кілька версій трагедії, що сталася в одному з житлових комплексів Дніпра

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Дніпрі на території житлового комплексу "Щасливий", що розташований на Запорізькому шосе, сталася смертельна подія. Вранці 15 липня місцеві мешканці повідомили про падіння жінки з висоти. На місце негайно прибули правоохоронці та медики. На жаль, врятувати постраждалу не вдалося - від отриманих травм вона померла на місці.

Правоохоронні органи наразі встановлюють особу загиблої. У рамках слідчих дій поліцейські опитують мешканців комплексу, перевіряють камери відеоспостереження та з'ясовують можливі мотиви падіння.

Інцидент попередньо кваліфікують як самогубство. Водночас у поліції не виключають й інші версії, зокрема нещасний випадок або доведення до самогубства. Остаточні висновки мають бути встановлені після проведення експертизи та завершення слідства.

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