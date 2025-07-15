10:10  15 липня
В Івано-Франківську помер пацієнт із лептоспірозом
09:42  15 липня
У Києві жінка на першому побаченні викрала у чоловіка майже $50 тисяч
05:40  15 липня
У Білій Церкві в річці Рось втопилася людина
UA | RU
UA | RU
15 липня 2025, 14:30

У Дніпрі жінка випала з вікна багатоповерхівки у ЖК "Щасливий"

15 липня 2025, 14:30
Читайте также на русском языке
фото: з соцмереж
Читайте также
на русском языке

Слідчі опрацьовують кілька версій трагедії, що сталася в одному з житлових комплексів Дніпра

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Дніпрі на території житлового комплексу "Щасливий", що розташований на Запорізькому шосе, сталася смертельна подія. Вранці 15 липня місцеві мешканці повідомили про падіння жінки з висоти. На місце негайно прибули правоохоронці та медики. На жаль, врятувати постраждалу не вдалося - від отриманих травм вона померла на місці.

Правоохоронні органи наразі встановлюють особу загиблої. У рамках слідчих дій поліцейські опитують мешканців комплексу, перевіряють камери відеоспостереження та з'ясовують можливі мотиви падіння.

Інцидент попередньо кваліфікують як самогубство. Водночас у поліції не виключають й інші версії, зокрема нещасний випадок або доведення до самогубства. Остаточні висновки мають бути встановлені після проведення експертизи та завершення слідства.

Раніше повідомлялося, у Києві чоловік намагався накласти на себе руки просто посеред будівельного майданчика.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суїцид самоубивство смерть падіння слідство Дніпро Україна
Викрито масштабну схему фальсифікації пестицидів з Китаю на 100 мільйонів
15 липня 2025, 14:18
Верховна Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію до 5 листопада
15 липня 2025, 13:59
У Дніпрі на ремонт туалетів одного з ліцеїв планують витратити понад 17 мільйонів
15 липня 2025, 13:33
Всі новини »
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
У Тернополі двері автобуса затисли і зламали пасажирці ногу
15 липня 2025, 15:35
У Івано-Франківську чоловік замовив вбивство колишньої за 2 тис дол
15 липня 2025, 15:23
У центрі Тернополя водій авто збив велосипедиста
15 липня 2025, 15:22
Масове отруєння дітей, що їхали із Закарпаття до Вінниці: медики назвали причину
15 липня 2025, 15:15
Синоптик попередила про різку зміну погоди в Україні
15 липня 2025, 15:14
У Самарі судитимуть чоловіків, які підпалили авто військового Mitsubishi L200 за 1 тис дол
15 липня 2025, 15:04
На Одещині чиновниця пропонувала підробити пенсійні документи за хабар
15 липня 2025, 14:54
У Києві викрито групу, яка з СІЗО організувала підпал об’єктів Укрзалізниці
15 липня 2025, 14:45
Російський дрон атакував прикордонне село на Чернігівщині: поранено чоловіка
15 липня 2025, 14:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »