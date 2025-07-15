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15 липня 2025, 14:18

Викрито масштабну схему фальсифікації пестицидів з Китаю на 100 мільйонів

15 липня 2025, 14:18
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фото: Національна поліція України
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Національна поліція України повідомила про викриття масштабної злочинної схеми з фальсифікації сільськогосподарської продукції, що діяла на території щонайменше 12 областей

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

За даними слідства, до злочинної діяльності були причетні понад 20 громадян України. Вони діяли у складі восьми взаємопов’язаних угруповань, які організували підпільне виробництво пестицидів у промислових масштабах.

Сировину для виготовлення продукції завозили з Китаю. Вона містила небезпечні речовини, зокрема сильнодіючі та отруйні компоненти. Учасники схеми виготовляли контрафактні засоби захисту рослин, після чого маркували їх етикетками з логотипами відомих агрохімічних брендів зі США та країн Європи. Для імітації оригінальної упаковки у Київській та Одеській областях діяли два спеціальні цехи, де виготовляли голограми, інструкції та іншу поліграфічну продукцію.

Фальсифікація с/г продукціїФальсифікація с/г продукціїФальсифікація с/г продукціїФальсифікація с/г продукціїФальсифікація с/г продукціїФальсифікація с/г продукціїФальсифікація с/г продукціїФальсифікація с/г продукціїФальсифікація с/г продукції

Реалізація підробленої продукції здійснювалася через онлайн-майданчики та кур’єрські служби доставки. Фальсифікат потрапляв не лише до українських фермерів, а й експортувався до країн Євросоюзу.

За результатами спецоперації поліцейські провели 89 обшуків, у результаті яких вилучили контрафактної продукції орієнтовною вартістю близько 100 мільйонів гривень. Розслідування триває, встановлюються всі учасники схеми та канали збуту.

Раніше повідомлялося, на Київщині продавали фальсифікований алкоголь під виглядом елітних брендів.

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