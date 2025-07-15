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Міжнародна Торгова Палата України висловила стурбованість через вибіркове підвищення тарифів Укрзалізниці на вантажні перевезення

Про це йдеться в листі Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) до міністра розвитку Олексія Кулеби, передає RegioNews.

У заяві організації йдеться, що нові коефіцієнти, запроваджені для доставки вантажів до окремих морських портів, несуть пряму загрозу для національної економіки та експорту.

Звернення було адресоване міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олексію Кулебі. Бізнес-спільнота наголошує, що такі дії порушують принципи тарифної єдності, суперечать чинному законодавству та не мають жодного економічного чи логістичного обґрунтування.

На думку ICC Ukraine, подібна тарифна політика створює небезпечний прецедент ручного керування ціноутворенням у сфері вантажних перевезень. Серед основних ризиків: скорочення обсягів експорту, падіння валютної виручки, втрата робочих місць, зниження податкових надходжень і погіршення загального інвестиційного клімату.

Окрім економічних наслідків, зазначається, що ініціатива Укрзалізниці не відповідає задекларованому курсу України на інтеграцію до ЄС та принципам ринкової економіки. Міжнародна Торгова Палата закликає уряд відреагувати на ситуацію та скасувати нововведення, що можуть мати критичні наслідки для вітчизняного бізнесу.

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