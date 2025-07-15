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15 липня 2025, 14:45

У Києві викрито групу, яка з СІЗО організувала підпал об’єктів Укрзалізниці

15 липня 2025, 14:45
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фото: ілюстративне
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Столичні прокурори оголосили про підозру чотирьом особам, яких вважають учасниками організованої групи, що займалася диверсійною діяльністю під час воєнного стану

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, двоє з них перебували у Київському слідчому ізоляторі й, попри перебування під вартою, продовжували виконувати вказівки представників спецслужб держави-агресора.

Один із фігурантів, якому 32 роки, раніше вже проходив у справі про підпал автомобілів ЗСУ. Перебуваючи у СІЗО, він отримав від російського куратора нове завдання - організувати вибухи або атаки на критичну інфраструктуру України. До реалізації плану він залучив свого 22-річного співкамерника. Разом вони знайшли двох виконавців на волі - чоловіків віком 23 і 20 років, які погодилися виконати завдання.

За вказівкою координатора з рф, зловмисники отримали координати схрону з вибухівкою. Після цього один із виконавців сховав боєприпаси у себе вдома до моменту здійснення диверсій. Крім цього, група отримала додаткову інструкцію - підпалити технічне обладнання зв’язку та залізничну інфраструктуру. В якості цілі обрали релейні шафи Укрзалізниці, розташовані на Троєщині та в районі залізничного перегону "Микільська Слобідка". Сам підпал фігуранти зафільмували та надіслали замовнику.

Чотирьом підозрюваним інкримінують дії за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 113 КК України - диверсія, вчинена організованою групою в умовах воєнного стану, а також за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК - незаконне зберігання боєприпасів. Санкції статей передбачають покарання до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування ведуть слідчі СБУ в місті Києві та області.

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