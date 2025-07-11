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11 липня 2025, 14:23

Укрзалізниця отримає 54 млн євро від ЄС і ЄБРР: що планують змінити за ці кошти

11 липня 2025, 14:23
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фото: Укрзалізниця
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Під час Міжнародної конференції з відновлення України, що відбулася в Римі, "Укрзалізниця" та Європейський банк реконструкції та розвитку оголосили про дві грантові угоди загальною сумою 54 мільйони євро

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Кошти надає ЄС і ЄБРР. Вони підуть на покращення доступності вокзалів, соціальну інтеграцію ветеранів та створення незалежної енергетичної інфраструктури на залізниці.

Зокрема, 10 мільйонів євро буде спрямовано на облаштування вокзалів і станцій для людей з інвалідністю, пасажирів похилого віку, батьків з дітьми та інших маломобільних груп. Ще 3 мільйони євро виділять на підтримку залізничників, які повертаються до роботи після служби - для цього створять умови для перенавчання, адаптації та працевлаштування.

Окремо сторони узгодили майбутню угоду на 41 мільйон євро. Ці кошти підуть на створення децентралізованої мережі газової генерації. Вона дозволить забезпечити енергонезалежність "Укрзалізниці" навіть у разі масштабних відключень електроенергії. Передбачено також зменшення споживання пального та скорочення експлуатації резервних тепловозів у рамках програми "Залізна ефективність".

Проєкт уже стартував. У травні відбувся міжнародний тендер на закупівлю обладнання й відбір підрядників. Реалізацію плану передувала підписана гарантійна угода між Україною та ЄБРР. Українську сторону представляв віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

Раніше повідомлялося, Укрзалізниця оновлює рухомий склад: нові вагони коштуватимуть понад 95 млн грн.

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