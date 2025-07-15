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15 июля 2025, 17:15

Укрзализныця повышает тарифы выборочно - бизнес бьет тревогу

15 июля 2025, 17:15
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фото: Укрзализныця
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Международная Торговая Палата Украины выразила обеспокоенность из-за выборочного повышения тарифов Укрзализныци на грузовые перевозки

Об этом говорится в письме Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) министру развития Алексею Кулебе, передает RegioNews.

В заявлении организации говорится, что новые коэффициенты, введенные для доставки грузов в отдельные морские порты, несут прямую угрозу национальной экономике и экспорту.

Обращение было адресовано министру развития громад, территорий и инфраструктуры Алексею Кулеби. Бизнес-сообщество отмечает, что такие действия нарушают принципы тарифного единства, противоречат действующему законодательству и не имеют никакого экономического или логистического обоснования.

По мнению ICC Ukraine, подобная тарифная политика создает опасный прецедент ручного управления ценообразованием в сфере грузоперевозок. Среди основных рисков: сокращение объемов экспорта, падение валютной выручки, утрата рабочих мест, снижение налоговых поступлений и ухудшение общего инвестиционного климата.

Кроме экономических последствий отмечается, что инициатива Укрзализныци не отвечает задекларированному курсу Украины на интеграцию в ЕС и принципам рыночной экономики. Международная Торговая Палата призывает правительство отреагировать на ситуацию и упразднить нововведения, которые могут иметь критические последствия для отечественного бизнеса.

Ранее сообщалось, Укрзализныця получит 54 млн евро от ЕС и ЕБРР: что планируется изменить за эти средства.

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Украина Укрзализныця бизнес тарифы порт экономика экспорт грузовые перевозки
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