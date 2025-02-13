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13 лютого 2025, 21:33

Ще два бої: Усик розповів, коли завершить кар'єру боксера

13 лютого 2025, 21:33
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фото: facebook.com/Alexanderusyk
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Український боксер Олександр Усик оголосив, що планує провести ще два поєдинки. Після цього він завершить професійну кар'єру і почепить рукавички на гвіздок

Про це чемпіон світу заявив в коментарі Sky Sports, передає RegioNews.

Наразі Олександр Усик володіє трьома поясами чемпіона світу у надважкій вазі — WBA, WBO та WBC.

У своєму наступному поєдинку українець зустрінеться або з британцем Даніелем Дюбуа, або ж новозеландцем Джозефом Паркером. Ці два боксери зійдуться на ринзі 22 лютого. Тріумфатор цієї пари боксуватиме з Усиком у 2025 році.

"Я буду битися з переможцем. Джозеф Паркер, Деніель Дюбуа, без проблем", — заявив Усик.

Водночас 38-річний українець розраховує завершити кар’єру в найближчі два роки.

"Думаю, два роки, півтора. Я почуваю себе чудово. Мені здається, що мені потрібно підготуватися до двох боїв, не більше. Лише двох", — додав спортсмен.

Нагадаємо, в ніч на 22 грудня в Саудівській Аравії відбувся реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф’юрі. Одноголосним рішенням суддів переміг Усик, який захистив титули чемпіона світу.

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