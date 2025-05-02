Усик назвав ідеального суперника для прощального бою

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Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик знову підтвердив, що завершує професійну кар'єру боксера

Про це він сказав в інтерв'ю YouTubе-каналу Mail Sport Boxing, передає RegioNews.

"Ще два бої – і вистачить", – коротко сказав Усик, підтвердивши завершення своєї боксерської кар'єри.

Перед фінальним поєдинком Усик проведе ще бій проти британця Даніеля Дюбуа. Цей реванш має особливе значення: під час їхньої першої зустрічі українець здобув перемогу, але поєдинок викликав суперечки через удар нижче пояса, який ледь не завершив бій достроково.

Боксер зазначив, що його наступною метою може стати бій або Тайсоном Ф'юрі, або з Ентоні Джошуа. При цьому, відповідаючи на запитання, проти кого він вважатиме за краще вийти, Усик назвав Ф'юрі.

Дата фінального бою наразі не оголошена.

Нагадаємо, раніше український боксер Олександр Усик оголосив, що планує провести ще два поєдинки. Після цього він завершить професійну кар'єру і почепить рукавички на гвіздок.

19 липня український чемпіон Олександр Усик і британець Даніель Дюбуа знову зійдуться в рингу.