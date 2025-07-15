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15 июля 2025, 05:20

Цены на популярную ягоду в Украине начали меняться

15 июля 2025, 05:20
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Иллюстративное фото
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Цены на популярную летнюю ягоду в Украине только за месяц существенно изменились. Разница примерно в 15%

Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.

В Украине начала дешеветь малина. Теперь групповые малины поступают в продажу по 160-250 грн/кг ($3,83-5,98/кг). Это примерно на 15% меньше, чем в начале июля.

"Основной причиной столь стремительного снижения цен на местную малину украинские садоводы называют увеличение предложения этой ягоды на рынке. На сегодняшний день практически все хозяйства приступили к сбору урожая данной ягоды. Также свои коррективы внесла погода. Практически на всей территории страны установилась теплая и солнечная погода, что заметно поспособствовало скорейшему созреванию этой ягоды", - отметили эксперты.

При этом черная смородина рекордно подорожала. Сейчас ее продают по ценам от 70 до 90 гривен за килограмм (примерно 1,4-1,8 евро за килограмм).

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