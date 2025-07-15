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Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

За прошедшую неделю в Украине подорожала только подорожавшая капуста (с 15 – 20 до 17 – 20 гривен за килограмм). Это связано с тем, что предложение остается ограниченным.

При этом цены на огурец выросли (с 15 – 30 до 23 – 30 гривен за килограмм). Подорожал и кабачок: с 15 – 18 до 15 – 20 гривен за килограмм.

В то же время баклажаны подешевели. Если раньше стоимость была 70–100 гривен, то теперь 90–105 гривен за килограмм. Подешевели пекинская (с 15 – 25 до 12 – 25 гривен за килограмм) и цветная капуста (с 15 – 30 до 10 – 30 гривен за килограмм). Чеснок тоже стал дешевле: с 80 – 150 до 70 – 130 гривен за килограмм.

Напомним, за год цены на яблоки в Украине выросли втрое до 79,5 гривны за килограмм. При этом вдвое подорожала капуста – до 28,2 гривны.