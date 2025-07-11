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Ціни на заморожену малину почали рекордно зростати. Лише за десять днів мінімальна вартість стала більшою на 70%

Про це повідомляє agro-business, передає RegioNews.

В Україні та Сербії різко зросли закупівельні ціни на малину. При цьому саме ці дві країни є основними експортерами. Станом на початок місяця закупівельні ціни на заморожену малину в Україні сягнули 85-95 гривень за кілограм, або 1,7-1,9 євро/кг.

Тобто, лише за десять днів мінімальна ціна зросла на 70%. При цьому середня вартість піднялась до 55% (тобто, до 92 гривень, або 1,84 євро за кілограм).

Зазначається, що середня закупівельна ціна на малину в Сербії в окремих регіонах злетіла вже до рекордних 5,20 євро за кілограм! Середня ціна, при цьому, складає зараз 3,85-4,00 євро за кілограм.

"Більше того, на даний момент фермери Сербії отримують за свою малину вже в 2,8 рази більше, ніж фермери України. Щоправда, більшість заморозчиків Сербії оплачують лише половину ціни після приймання малини, а решту обіцяють погасити до кінця поточного року, що підтверджує складний фінансовий стан переробників малини в цій країні", - кажуть експерти.

Нагадаємо, раніше порівняли ціни на основні повсякденні продукти в Іспанії та Україні. В Україні продуктовий кошик загалом обійшовся у 851 гривню (18 євро), а в Іспанії - 1 023 гривні (22 євро). Однак зауважують, що в громадян цих країн різні доходи: якщо в Іспанії середня зарплата в розмірі 1 700 євро, то в Україні ледве доходить до 480 євро.