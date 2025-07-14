Хакери вкрали 4 мільйони гривень з рахунків підприємств України
Поліція викрила групу кіберзлочинців, які викрали мільйони гривень із рахунків українських компаній за допомогою шкідливого ПЗ
Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.
Поліцейські викрили хакерську групу, яка викрала понад 4 мільйони гривень з рахунків українських підприємств. Зловмисники проникали в комп’ютери бухгалтерів за допомогою шкідливого програмного забезпечення, що дозволяло їм віддалено контролювати системи жертв.
Правоохоронці ідентифікували організатора злочинної схеми та його спільника, який курував розгалужену мережу так званих дропів - осіб, які отримували банківські рахунки для подальшого використання в шахрайських операціях. Деякі дропи оформлялися як фізичні особи-підприємці і передавали свої реквізити зловмисникам за гроші. Також у схемі брали участь люди, що реєстрували акаунти на криптовалютних біржах і здавали їх у тимчасове користування членам угруповання.
На цей момент двом підозрюваним уже повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі за статтями, що передбачають відповідальність за організацію та участь у злочинних угрупованнях із використанням кіберзлочинних методів.
Розслідування триває, і поліція продовжує встановлювати всіх причетних до масштабної кіберсхеми, яка завдала значних збитків підприємствам України.
Раніше повідомлялося, в Україні затримали учасника міжнародного хакерського угруповання, яке завдало збитків понад 3 млрд грн.