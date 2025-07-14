фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Поліцейські викрили хакерську групу, яка викрала понад 4 мільйони гривень з рахунків українських підприємств. Зловмисники проникали в комп’ютери бухгалтерів за допомогою шкідливого програмного забезпечення, що дозволяло їм віддалено контролювати системи жертв.

Правоохоронці ідентифікували організатора злочинної схеми та його спільника, який курував розгалужену мережу так званих дропів - осіб, які отримували банківські рахунки для подальшого використання в шахрайських операціях. Деякі дропи оформлялися як фізичні особи-підприємці і передавали свої реквізити зловмисникам за гроші. Також у схемі брали участь люди, що реєстрували акаунти на криптовалютних біржах і здавали їх у тимчасове користування членам угруповання.

На цей момент двом підозрюваним уже повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі за статтями, що передбачають відповідальність за організацію та участь у злочинних угрупованнях із використанням кіберзлочинних методів.

Розслідування триває, і поліція продовжує встановлювати всіх причетних до масштабної кіберсхеми, яка завдала значних збитків підприємствам України.

Раніше повідомлялося, в Україні затримали учасника міжнародного хакерського угруповання, яке завдало збитків понад 3 млрд грн.