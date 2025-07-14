З відомого онлайн-казино стягнули майже 3 млрд грн
Шевченківський районний суд Києва застосував спеціальну конфіскацію, стягнувши в дохід держави 2,6 млрд грн компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино «PIN-UP»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
"Це історична подія, бо за весь час повномасштабної війни це найбільша сума до якої застосована спеціальна конфіскація", - зауважив начальник Головного слідчого управління ДБР Дмитро Мірковець.
За його словами, 2,6 млрд грн – це 26 тисяч місячних заробітних плат наших військовослужбовців. Крім того, за ці гроші залежно від комплектації можна придбати від 70 тисяч до 120 тисяч бойових дронів.
Нагадаємо, у Києві ліквідували онлайн-казино, яке заробляло понад мільйон гривень на місяць.
ДБР проводить обшуки у колишнього міністра Кубракова — ЗМІВсі новини »
11 липня 2025, 10:20За півроку українські чиновники завдали державі збитків на понад 6,4 млрд грн
10 липня 2025, 15:15ДБР викрило збитки на 6,4 млрд і зупинило хабарі на 30 млн - звіт за півроку
10 липня 2025, 12:47
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
В Україні буде нова прем'єрка: що про неї відомо
14 липня 2025, 17:03Хакери вкрали 4 мільйони гривень з рахунків підприємств України
14 липня 2025, 16:46На Черкащині водій збив 74-річного пішохода і втік: чоловік загинув на місці
14 липня 2025, 16:25До 14 років ув'язнення засудили колаборанта, який допомагав росіянам створювати "тюрму" в Херсоні
14 липня 2025, 16:15У Карпатах знайшли мертвим 25-річного туриста з Дніпра
14 липня 2025, 15:45Стало відомо, хто очолить Міноборони замість Умєрова
14 липня 2025, 15:42В Україні за два місяці змії покусали 8 людей, серед постраждалих – троє дітей
14 липня 2025, 15:21Преміював себе на 1,24 млн грн: ексочільник компанії Фірташа постане перед судом
14 липня 2025, 15:20Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд
14 липня 2025, 15:02
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить