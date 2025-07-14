З відомого онлайн-казино стягнули майже 3 млрд грн

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Шевченківський районний суд Києва застосував спеціальну конфіскацію, стягнувши в дохід держави 2,6 млрд грн компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино «PIN-UP»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

"Це історична подія, бо за весь час повномасштабної війни це найбільша сума до якої застосована спеціальна конфіскація", - зауважив начальник Головного слідчого управління ДБР Дмитро Мірковець.

За його словами, 2,6 млрд грн – це 26 тисяч місячних заробітних плат наших військовослужбовців. Крім того, за ці гроші залежно від комплектації можна придбати від 70 тисяч до 120 тисяч бойових дронів.

Нагадаємо, у Києві ліквідували онлайн-казино, яке заробляло понад мільйон гривень на місяць.