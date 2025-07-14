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Посадовець, який сам собі призначив понад мільйон гривень премії, постане перед судом за незаконне заволодіння коштами газорозподільної компанії

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

Детективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо колишнього Голови правління акціонерного товариства, що займається розподілом газу в Івано-Франківській області.

Як повідомляється, підприємство раніше перебувало під контролем підсанкційного бізнесмена Дмитра Фірташа. Посадовцю вже вручено обвинувальний акт у справі про заволодіння коштами компанії в особливо великих розмірах.

Слідство встановило, що експосадовець, використовуючи службове становище, самостійно підписав наказ про власне преміювання на суму 1,24 мільйона гривень. Такі дії були ухвалені з порушенням статутних вимог товариства, положення про роботу Наглядової ради, а також рішень Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку щодо винагород виконавчим органам.

Правоохоронці зазначають, що рішення колишнього керівника не мало економічного обґрунтування. Це підтверджено висновками Державної аудиторської служби та результатами кількох судових експертиз. Внаслідок дій обвинуваченого підприємству завдано значних фінансових збитків.

Наразі справу передано до суду.

Раніше повідомлялося, в Україні викрили мільйонні зловживання посадовців у сферах оборони та держзакупівель.