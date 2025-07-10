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10 липня 2025, 15:15

За півроку українські чиновники завдали державі збитків на понад 6,4 млрд грн

10 липня 2025, 15:15
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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За 6 місяців 2025 року ДБР викрило збитки державі на понад 6,4 млрд гривень та попередило хабарі чиновників на понад 30 млн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Державне бюро розслідувань продовжує послідовну та масштабну роботу з протидії злочинам, які завдають шкоди державному бюджету, економічній безпеці та обороноздатності країни.

Упродовж січня – червня 2025 року працівники відомства задокументували злочини, через які держава зазнала збитків на 6 млрд 467 млн гривень.

Сума виявлених хабарів, отриманих фігурантами кримінальних проваджень, перевищила 30 млн гривень.

"З метою відшкодування цих збитків накладено арешт на майно підозрюваних та обвинувачених загальною вартістю 1 млрд 658 млн гривень", - додали у відомстві.

Нагадаємо, ДБР розслідує майже 3 тисячі справ щодо злочинів проти нацбезпеки.

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