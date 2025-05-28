У Києві ліквідували онлайн-казино, яке заробляло понад мільйон гривень на місяць
У столиці повідомили про підозру двом чоловікам, які організували діяльність онлайн-казино без ліцензії
Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.
Зловмисники створили вдома спеціальне програмне забезпечення для проведення азартних онлайн-ігор. Потенційним гравцям вони надсилали посилання для реєстрації на нелегальному вебресурсі через месенджери, а реєстрацію супроводжував оператор так званої "служби підтримки".
Щомісячний прибуток від діяльності онлайн-казино перевищував мільйон гривень.
Для проведення фінансових операцій організатори використовували мережу дропів — банківські рахунки цих осіб передавали гравцям для поповнення балансу на сайті казино.
Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, сім-карти, готівку, чорнові записи та цифрові докази протиправної діяльності.
Нагадаємо, у Києві викрили підпільний онлайн-майданчик, який маскувався під стрімінгову платформу та медіапроєкт, але насправді використовувався для організації нелегального казино.