У Києві ліквідували онлайн-казино, яке заробляло понад мільйон гривень на місяць

фото: Київська міська прокуратура

У столиці повідомили про підозру двом чоловікам, які організували діяльність онлайн-казино без ліцензії

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Зловмисники створили вдома спеціальне програмне забезпечення для проведення азартних онлайн-ігор. Потенційним гравцям вони надсилали посилання для реєстрації на нелегальному вебресурсі через месенджери, а реєстрацію супроводжував оператор так званої "служби підтримки".

Щомісячний прибуток від діяльності онлайн-казино перевищував мільйон гривень.

Для проведення фінансових операцій організатори використовували мережу дропів — банківські рахунки цих осіб передавали гравцям для поповнення балансу на сайті казино.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, сім-карти, готівку, чорнові записи та цифрові докази протиправної діяльності.

Нагадаємо, у Києві викрили підпільний онлайн-майданчик, який маскувався під стрімінгову платформу та медіапроєкт, але насправді використовувався для організації нелегального казино.