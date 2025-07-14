В Україні різко подорожчала оренда квартир: де найдорожче житло

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Оренда квартир подорожчала на 4,5% з початку року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

Так, середня плата за місячну оренду однокімнатної квартири в червні 2025 року становила 7 504 гривень. З початку року ціни зросли на 4,5%. При цьому загальна інфляція досягла 6,5%.

За відомства, перше місце за вартістю оренди зберігає Закарпаття - 11 956 гривень. З початку року ціни тут зросли на 1,6%.

На другому місті Львівська область - 10 942 гривень (+4,7%).

Замикає топ-3 Рівненська область, де оренда з початку року подорожчала на 3,9% до 10 280 гривень.

Найнижчі ціни в Харківській (3 942 гривні), Запорізькій (3 684 гривні) і Херсонській (3 243 гривні) областях.

Як повідомлялось, в Україні будівництво подорожчало на понад 70%.