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14 липня 2025, 14:45

Затримано 21-річного зловмисника, який за 5900 тис дол оновлював дані у військкоматі без участі клієнтів

14 липня 2025, 14:45
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фото: Національна поліція України
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Правоохоронці викрили шахрайську схему з оновлення військового обліку без особистої участі призовників

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Поліція затримала 21-річного чоловіка, який за 5,9 тисяч доларів пропонував військовозобов’язаним оновити їхні дані в ТЦК та СП без особистої присутності. Правоохоронці встановили, що зловмисник шукав серед призовників клієнтів, яким дистанційно "допомагав" у внесенні змін до військового обліку.

Затримання на хабаріЗатримання на хабарі

За послугу підозрюваний вимагав суму у 5 900 доларів. Правоохоронці задокументували отримання першого траншу у розмірі 2 000 доларів від 25-річного клієнта. Чоловіка затримали під час отримання другої частини хабаря - 3 900 доларів.

Наразі слідчі повідомили затриманому про підозру. За вчинене йому загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває.

Раніше повідомлялося, у ТЦК пояснили, як працює система штрафів для військовозобов’язаних.

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хабар ТЦК оновлення даних  Резерв+ шахрайство кримінал Україна воєнний стан
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