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03 липня 2025, 14:53

У ТЦК пояснили, як працює система штрафів для військовозобов’язаних

03 липня 2025, 14:53
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фото: ілюстративне
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Навіть за кілька порушень правил військового обліку військовозобов’язаний отримає лише один штраф - за найсерйозніше з них

Про це повідомив начальник юридичної служби Херсонського ТЦК та СП, майор юстиції Сергій М'якенький в ефірі телемарафону, передає RegioNews.

Військовозобов’язаний може бути притягнутий до відповідальності лише за найтяжче порушення, навіть якщо одночасно зафіксовано кілька адміністративних проступків.

Як пояснив представник ТЦК, відповідно до статті 36 Кодексу України про адміністративні правопорушення, кожне порушення військового обов’язку (наприклад, несвоєчасне оновлення облікових даних, неявка за повісткою чи відмова проходити повторне ВЛК) фіксується окремо. Проте накладається лише одне стягнення - за найбільш серйозне правопорушення з усіх зафіксованих.

М’якенький також нагадав, що як за статтею 210, так і за 210¹ КУпАП передбачено однаковий мінімальний штраф - 17 тисяч гривень. У випадку кількох порушень сума не множиться, а застосовується лише одне покарання в межах санкції.

Нагадаємо, з 2025 року на військовий облік зобов’язані стати всі громадяни чоловічої статі, яким виповниться 17 років. За порушення строків передбачено штраф. З 17 квітня 2025 року діє також норма про 50% знижку на штрафи ТЦК, однак скористатися нею можна лише за певних умов.

Раніше повідомлялося, на Одещині прикордонники затримали чоловіка, який на човні намагався потрапити до Молдови.

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штраф військовозобовʼязані ТЦК порушення Україна військовий облік
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