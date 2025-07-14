В Україні зросте одноразова допомога при народженні дитини: скільки тепер платитимуть
В Україні схвалили проєкт закону, який значно покращить соціальну підтримку родин із дітьми. Зокрема, одноразова виплата жінкам після народження дитини зросте з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.
Окрім того, серед новацій:
- Збільшення щомісячних виплат жінкам без професійного стажу — тепер вони складатимуть 7 тис. грн замість менше 1 тис. грн.
- Впровадження щомісячних виплат одному з батьків або опікуну для догляду за дитиною до року. Розмір цих виплат визначить Кабмін.
- Запуск програми "єЯсла", що дозволить батькам обирати між поверненням на роботу після року дитини з виплатою 8 тис. грн щомісяця або вихованням дитини до трьох років зі збереженням сплати єдиного соцвнеску.
Також в Україні зберігається "Пакунок малюка" у двох варіантах: як натуральна допомога або грошова компенсація в понад 7,5 тис. гривень.
Нагадаємо, у 2025 році стартує державна програма підтримки під назвою "Пакунок школяра". Родини, чиї діти вперше підуть до школи та будуть займатися в офлайн-режимі, зможуть отримати одноразову безготівкову допомогу у розмірі 5000 гривень.
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