Задержан 21-летний злоумышленник, который за $5900 обновлял данные в военкомате без участия клиентов
Правоохранители разоблачили мошенническую схему по обновлению военного учета без непосредственного участия призывников
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
Полиция задержала 21-летнего мужчину, который за 5,9 тысячи долларов предлагал военнообязанным обновить их данные в ТЦК и СП без личного присутствия. Правоохранители установили, что злоумышленник искал среди призывников клиентов, которым дистанционно "помогал" во внесении изменений в военный учет.
За услугу подозреваемый требовал сумму в 5900 долларов. Правоохранители задокументировали получение первого транша в размере 2000 долларов от 25-летнего клиента. Мужчину задержали во время получения второй части взятки – 3 900 долларов.
Следователи сообщили задержанному о подозрении. За совершенное ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, в ТЦК объяснили, как работает система штрафов для военнообязанных.