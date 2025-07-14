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14 июля 2025, 14:45

Задержан 21-летний злоумышленник, который за $5900 обновлял данные в военкомате без участия клиентов

14 июля 2025, 14:45
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фото: Национальная полиция Украины
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Правоохранители разоблачили мошенническую схему по обновлению военного учета без непосредственного участия призывников

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Полиция задержала 21-летнего мужчину, который за 5,9 тысячи долларов предлагал военнообязанным обновить их данные в ТЦК и СП без личного присутствия. Правоохранители установили, что злоумышленник искал среди призывников клиентов, которым дистанционно "помогал" во внесении изменений в военный учет.

Задержание на взяткеЗадержание на взятке

За услугу подозреваемый требовал сумму в 5900 долларов. Правоохранители задокументировали получение первого транша в размере 2000 долларов от 25-летнего клиента. Мужчину задержали во время получения второй части взятки – 3 900 долларов.

Следователи сообщили задержанному о подозрении. За совершенное ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, в ТЦК объяснили, как работает система штрафов для военнообязанных.

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взятка ТЦК обновление данных Резерв+ мошенничество криминал Украина военное положение
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