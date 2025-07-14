фото: Национальная полиция Украины

Правоохранители разоблачили мошенническую схему по обновлению военного учета без непосредственного участия призывников

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Полиция задержала 21-летнего мужчину, который за 5,9 тысячи долларов предлагал военнообязанным обновить их данные в ТЦК и СП без личного присутствия. Правоохранители установили, что злоумышленник искал среди призывников клиентов, которым дистанционно "помогал" во внесении изменений в военный учет.

За услугу подозреваемый требовал сумму в 5900 долларов. Правоохранители задокументировали получение первого транша в размере 2000 долларов от 25-летнего клиента. Мужчину задержали во время получения второй части взятки – 3 900 долларов.

Следователи сообщили задержанному о подозрении. За совершенное ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, в ТЦК объяснили, как работает система штрафов для военнообязанных.