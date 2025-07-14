11:22  14 липня
На Тернопільщині пасажир випав з авто і загинув
08:25  14 липня
З України намагалися вивезти стародруки, датовані 1704 роком
05:05  14 липня
Пірнув і зник у воді: у Запоріжжі потонув 17-річний юнак
UA | RU
UA | RU
14 липня 2025, 14:17

У Кривому Розі чоловік напав на поліцейського і представника ТЦК: постраждалі у лікарні

14 липня 2025, 14:17
Читайте также на русском языке
фото: Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області
Читайте также
на русском языке

Під час перевірки документів у Кривому Розі чоловік напав на правоохоронців

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Дніпроптеровській області, передає RegioNews.

Уранці 14 липня в Тернівському районі Кривого Рогу стався напад на представників правоохоронних органів. Інцидент трапився близько 9:00, коли працівники поліції разом із представником Територіального центру комплектування зупинили для перевірки 51-річного місцевого жителя.

Під час розмови з правоохоронцями чоловік несподівано застосував сльозогінний газ, а потім напав на поліцейського та співробітника ТЦК і СП з викруткою. Обоє постраждалих отримали тілесні ушкодження. У відповідь на агресивні дії поліцейський змушений був застосувати табельну вогнепальну зброю. Нападника поранили та доставили до лікарні.

За фактом нападу розпочато досудове розслідування. Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України - погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. У справі працюють слідчі відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, триває з’ясування всіх обставин події.

Раніше повідомлялося, на Житомирщині чоловік із ножем напав на перехожого і поліцейського.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кривий Ріг напад поранення газ ТЦК поліція зброя
На Тернопільщині водій Renault в’їхав у VoIkswagen, постраждало троє людей
14 липня 2025, 13:29
На Сумщині російський дрон влучив у навчальний заклад: є поранені
14 липня 2025, 11:58
На Тернопільщині чоловік хотів заробити онлайн, а втратив понад 200 тисяч гривень
14 липня 2025, 11:35
Всі новини »
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд
14 липня 2025, 15:02
Палає вантажівка на трасі Дніпро–Нікополь: клуби чорного диму видно за кілька кілометрів
14 липня 2025, 14:59
В Україні різко подорожчали продукти, деякі на 200%
14 липня 2025, 14:58
На Закарпатті прикордонники затримали чотирьох місцевих жителів, які збиралися перепливати Тису
14 липня 2025, 14:48
Затримано 21-річного зловмисника, який за 5900 тис дол оновлював дані у військкоматі без участі клієнтів
14 липня 2025, 14:45
Росіяни втретє поцілили по Сумській громаді: поранено людину, пошкоджено медзаклад
14 липня 2025, 14:40
На Одещині судитимуть чоловіка за торгівлю нелегальними сигаретами на 7,8 млн грн
14 липня 2025, 14:30
На Закарпатті затримали француза, який намагався перетнути кордон на краденому авто
14 липня 2025, 14:15
В Україні різко подорожчала оренда квартир: де найдорожче житло
14 липня 2025, 13:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »