фото: Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області

Під час перевірки документів у Кривому Розі чоловік напав на правоохоронців

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Дніпроптеровській області, передає RegioNews.

Уранці 14 липня в Тернівському районі Кривого Рогу стався напад на представників правоохоронних органів. Інцидент трапився близько 9:00, коли працівники поліції разом із представником Територіального центру комплектування зупинили для перевірки 51-річного місцевого жителя.

Під час розмови з правоохоронцями чоловік несподівано застосував сльозогінний газ, а потім напав на поліцейського та співробітника ТЦК і СП з викруткою. Обоє постраждалих отримали тілесні ушкодження. У відповідь на агресивні дії поліцейський змушений був застосувати табельну вогнепальну зброю. Нападника поранили та доставили до лікарні.

За фактом нападу розпочато досудове розслідування. Кримінальне провадження відкрили за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України - погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. У справі працюють слідчі відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, триває з’ясування всіх обставин події.

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