11:22  14 липня
На Тернопільщині пасажир випав з авто і загинув
08:25  14 липня
З України намагалися вивезти стародруки, датовані 1704 роком
05:05  14 липня
Пірнув і зник у воді: у Запоріжжі потонув 17-річний юнак
UA | RU
UA | RU
14 липня 2025, 12:46

Через негоду без світла – 24 населені пункти в чотирьох областях

14 липня 2025, 12:46
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Станом на ранок 14 липня внаслідок складних погодних умов і пошкодження ліній електропередачі знеструмлені 24 населені пункти у чотирьох областях України

Про це повідомило НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Зазначається, що ремонтні бригади вже працюють над аварійно-відновлювальними роботами. Очікується, що всіх споживачів заживлять до кінця доби.

У компанії додали, що споживання електроенергії продовжує зростати. Станом на ранок понеділка воно було на 2,9% вищим, ніж у той самий час у п'ятницю. Основні причини — старт робочого тижня та спека у західних і центральних регіонах.

Попри навантаження, енергосистема залишається збалансованою — обмеження для споживачів наразі не вводяться. Міністерство енергетики повідомляє, що тривають підготовчі роботи для зміцнення енергетичної інфраструктури до зими.

Нагадаємо, 11 липня Дніпропетровську область накрила сильна негода, яка принесла з собою потужний град

Раніше повідомлялося, через вихід річок із берегів на Львівщині підтоплено 11 громад.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна негода електрика Укрэнерго відключення світла Спека аварійна бригада
На заході України – грози, град і шквали: оголошено жовтий рівень небезпеки
14 липня 2025, 07:33
Всі новини »
14 липня 2025
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
Влада із сателітами нібито як готується до виборів, але поки готуватися ні до чого, хіба до перемоги Залужного
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
Ножем у живіт за старі образи: на Одещині під час сварки чоловік поранив односельця
14 липня 2025, 13:13
За день українські військові ліквідували понад 1100 росіян
14 липня 2025, 12:55
У Польщі підготували понад 200 тисяч повісток: кому їх вручатимуть
14 липня 2025, 12:55
На Одещині судитимуть посадовців, які вимагали хабарі у мисливців
14 липня 2025, 12:42
Федоров розповів, як штучний інтелект дозволить знищувати росіян
14 липня 2025, 12:34
Корпус ДШВ очолив досвідчений полковник
14 липня 2025, 12:25
В Одесі пенсіонерка влаштувала масштабну пожежу
14 липня 2025, 11:59
На Сумщині російський дрон влучив у навчальний заклад: є поранені
14 липня 2025, 11:58
Під прицілом – судді та волонтери: СБУ запобігла терактам у Полтаві та Дніпрі
14 липня 2025, 11:46
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »