Через негоду без світла – 24 населені пункти в чотирьох областях

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Станом на ранок 14 липня внаслідок складних погодних умов і пошкодження ліній електропередачі знеструмлені 24 населені пункти у чотирьох областях України

Про це повідомило НЕК "Укренерго", передає RegioNews.

Зазначається, що ремонтні бригади вже працюють над аварійно-відновлювальними роботами. Очікується, що всіх споживачів заживлять до кінця доби.

У компанії додали, що споживання електроенергії продовжує зростати. Станом на ранок понеділка воно було на 2,9% вищим, ніж у той самий час у п'ятницю. Основні причини — старт робочого тижня та спека у західних і центральних регіонах.

Попри навантаження, енергосистема залишається збалансованою — обмеження для споживачів наразі не вводяться. Міністерство енергетики повідомляє, що тривають підготовчі роботи для зміцнення енергетичної інфраструктури до зими.

Нагадаємо, 11 липня Дніпропетровську область накрила сильна негода, яка принесла з собою потужний град

Раніше повідомлялося, через вихід річок із берегів на Львівщині підтоплено 11 громад.