ВСУ вооружили дистанционным боевым модулем, стреляющим на земле и в воздухе

фото: Министерство обороны Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве пояснили, что "Хищник" может использоваться как стационарно, так и на мобильной платформе. Установленные на модуль пулеметы калибра 7.62 мм могут снаряжаться боеприпасами стандарта НАТО и советского образца.

"Дистанционно управляемый модуль может вести огонь на дистанциях стрелкового боя. Сопровождать и вести огонь в разных плоскостях: по целям на земле или в воздухе. Стабилизация платформы позволяет точно вести огонь даже в движении", — заявили в Минобороны.