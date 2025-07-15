05:40  15 июля
В Белой Церкви в реке Рось утонул человек
05:05  15 июля
Запаковал тело в чемодан и выбросил на помойку: в Ровно мужчина убил приятеля
03:30  15 июля
На Прикарпатье трое туристок заблудились в горах
UA | RU
UA | RU
15 июля 2025, 06:10

ВСУ вооружили дистанционным боевым модулем, стреляющим на земле и в воздухе

15 июля 2025, 06:10
Читайте також українською мовою
фото: Министерство обороны Украины
Читайте також
українською мовою

Министерство обороны допустило к использованию в подразделениях ВСУ дистанционно управляемый боевой модуль "Хищник" украинского производства

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве пояснили, что "Хищник" может использоваться как стационарно, так и на мобильной платформе. Установленные на модуль пулеметы калибра 7.62 мм могут снаряжаться боеприпасами стандарта НАТО и советского образца.

"Дистанционно управляемый модуль может вести огонь на дистанциях стрелкового боя. Сопровождать и вести огонь в разных плоскостях: по целям на земле или в воздухе. Стабилизация платформы позволяет точно вести огонь даже в движении", — заявили в Минобороны.

Напомним, ранее Министерство обороны кодифицировало и допустило к использованию в подразделениях ВСУ многофункциональный наземный беспилотный комплекс "TERMIT".

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Минобороны ВСУ роботы технологии беспилотный комплекс
Трамп пообещал передать Украине системы Patriot
14 июля 2025, 08:09
Технопарк ВСУ пополнил гусеничный робот-логист "Лютик"
14 июля 2025, 07:10
На Харьковщине бригада "Месть" уничтожила танки оккупантов
14 июля 2025, 00:25
Все новости »
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
Обломки сбитых дронов вызвали пожар на Кировоградщине
15 июля 2025, 07:48
РФ атаковала Запорожье и район "шахедами": поврежден ангар, возникли пожары
15 июля 2025, 07:45
Смертельная резня во Львове: задержан подозреваемый в убийстве
15 июля 2025, 07:28
Россия нанесла удар по Сумщине: повреждено медучреждение, есть раненый
15 июля 2025, 07:13
На Буковине иномарка насмерть сбила пешехода: водитель сбежал с места ДТП
15 июля 2025, 07:10
Россияне ударили из артиллерии по Гуляйполю: ранены супруги
15 июля 2025, 07:00
Двое уклонистов из Запорожья заблудились в лесах и болотах на Ровенщине
15 июля 2025, 06:40
В Белой Церкви в реке Рось утонул человек
15 июля 2025, 05:40
Цены на популярную ягоду в Украине начали меняться
15 июля 2025, 05:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »