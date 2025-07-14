Трамп пообіцяв передати Україні системи Patriot

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Президент США Дональд Трамп заявив, що надішле Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, зазначивши, що вони необхідні для захисту

Про це інформує RegioNews із посиланнням на Reuters.

"Ми надішлемо їм "Патріоти", яких вони відчайдушно потребують, тому що Путін дійсно здивував багатьох людей. Він гарно говорить, а ввечері бомбить всіх підряд. Але тут є невелика проблема. Мені це не подобається", - сказав Трамп журналістам на військовій базі Ендрюс під Вашингтоном.

Водночас він не уточнив, скільки саме установок Patriot буде передано Україні.

За словами Трампа, вартість переданого озброєння відшкодує Європейський Союз.

"Ми збираємося відправити їм різні зразки дуже складного військового обладнання. Вони заплатять нам за це 100%, і це те, чого ми хочемо", — додав він.

Нагадаємо, раніше президент США раптово розкритикував російського диктатора Путіна. Він заявив, що той говорить маячню, яка не має сенсу.