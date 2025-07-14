На Харківщині бригада "Помста" знищила танки окупантів
У Харківській області воїни підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" спалили три одиниці російської бронетехніки, серед них — два танки
Відео ураження ворожих цілей оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Для знищення техніки загарбників наші захисники застосували дрони-камікадзе.
"Окрім того, знищено 2 "буханки" противника, квадроцикл, вантажівку, уражено укриття, ліквідовано з десяток окупантів", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше прикордонники спалили дронами техніку та укриття окупантів на Харківщині.
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 13 липняВсі новини »
13 липня 2025, 14:05Армія РФ запустила по Україні 60 "шахедів" та БпЛА-імітаторів: як відпрацювала ППО
13 липня 2025, 09:36На Харківщині прикордонники знищили техніку, склади й піхоту окупантів
11 липня 2025, 20:35
11 липня 2025
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Загадкові смерті російських топчиновників – одна із ознак того, що час імперії добігає кінця, і руку до цього знову доклала Україна
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
У ставку на Харківщині втопився чоловік
13 липня 2025, 18:20Під Києвом чоловік підірвав гранатою 5 поліцейських: нападника застрелили
13 липня 2025, 17:30Прикордонники спалили дронами техніку та укриття окупантів на Харківщині
13 липня 2025, 16:56На Київщині легковик врізався в дерево: водія госпіталізували
13 липня 2025, 16:00Атака БпЛА на Самар: пошкоджена школа та житлові будинки
13 липня 2025, 15:25У Запоріжжі спалахнула багатоповерхівка: постраждали 10 людей, серед них — діти
13 липня 2025, 14:45Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 13 липня
13 липня 2025, 14:05Окупанти скинули авіабомби на село на Дніпропетровщині: з-під завалів деблокували тіло жінки
13 липня 2025, 13:35За тиждень РФ випустила по Україні понад 80 ракет, 1200 КАБів і 1800 дронів, — Зеленський
13 липня 2025, 13:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Самогубства" в Росії. Чи є в них український слід – і чому Кремль про нього мовчить
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні