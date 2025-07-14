Технопарк ЗСУ поповнив гусеничний робот-логіст "Лютік"

фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ наземний роботизований комплекс "Лютік" вітчизняного виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

НРК "Лютік" має компактні розміри, що дозволяє транспортувати його на автомобільному причепі або навіть у кузові військового пікапа чи мікроавтобуса.

Роботизована платформа має герметичний корпус, ізольований від впливу пилу та вологи. НРК може працювати за широкого діапазону температур навколишнього середовища. Тяглове зусилля електродвигуна та гусеничне шасі наземного робота дозволяють йому рухатись бездоріжжям, трясовинами, піщаними насипами, долати неглибокі канави та невисокі вертикальні перешкоди.

"Компактний "Лютік" може виконувати широкий спектр завдань. Зокрема, логістичних: перевезення вантажів, особового складу, евакуації поранених тощо. Водночас його можна використовувати і як рухому платформу для бойових модулів", — заявили в Міноборони.

Зазначається, що попри компактні габарити, робот може перевозити до чверті тонни вантажу.