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08 липня 2025, 02:45

В Україні будівництво подорожчало на понад 70%

08 липня 2025, 02:45
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Ілюстративне фото
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Через війну будівництво в Україні стало дорожче. При цьому ринок продовжує поступово зростати

Про це розповів голова ради директорів Українського Центру Сталевого Будівництва Андрій Озейчук у блозі на Інтерфакс-Україна, передає RegioNews.

З початку повномасштабної війни собівартість будівництва в Україні стала дорожчою на 79%. Лише за минулий рік вартість будівельних матеріалів та послуг зросла на 24%.

За 2024 рік будівельний ринок зріс на 20%, якщо порівнювати за 2023 роком. Йдеться про 200 мільярдів гривень на ринку. При цьому попит на житло на 7% зміг зрости завдяки програмі "єОселя". Адже приблизно третина кредитів припало саме на ці позики.

На думку експерта, за умови подальшого зростання, ринок нерухомості в Україні може повернутися до рівня 2021 року лише через 4-5 років.

Нагадаємо, в Україні продовжують дорожчати новобудови. Зокрема, найбільше це відбувається у Чернігівській та Житомирській областях (на 8%), а також у Київській області (на 6%). Зменшення ціни лише в Кіровоградській області (близько на 5%).

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