МВФ закликає Україну підвищити тарифи на комунальні послуги

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Міжнародний валютний фонд закликає Україну підвищити тарифи на комунальні послуги до "рівня відшкодування витрат". Такий крок має сприяти відновленню прибутковості енергетичного сектору

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Меморандум МВФ.

У відомстві вважають, що підвищення тарифів допоможе відновити прибутковість у секторі побутової енергетики, зменшити борговий тягар у секторі.

Таким чином, газ, світло, опалення та гаряча вода можуть знову подорожчати.

"Незважаючи на часті масштабні енергетичні атаки під час війни, енергетичний сектор України залишився стійким. Але все це завдяки ремонтам та підтримці міжнародних донорів", - йдеться у документі.

Раніше в МВФ оновили свій прогноз щодо закінчення війни в Україні. На думку експертів відомства, війна в Україні закінчиться до кінця поточного року.