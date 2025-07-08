В Україні хочуть створити цифрову систему для обліку квартирних черг і житла

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Нова цифрова система виведе житлову чергу з тіні. Вперше стане видно, скільки людей реально чекають, на яких умовах і яке рішення можна запропонувати кожному — без втручання чиновників

Про це повідомляє RegioNews.

Створення цифрової системи у сфері житла допоможе нарешті зрозуміти точну кількість українців, які десятиліттями стоять у квартирних чергах на отримання житла від держави. Скільки українців стоять в черзі на житло наразі достеменно невідомо, але за даними десятилітньої давності, це більше ніж 600 тис. осіб. Без розуміння точної кількості таких громадян майбутня житлова реформа навряд стане повністю успішною.

На цьому в інтервʼю "Комерсант український" наголосила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

За її словами, наразі в Україні ніхто не може точно сказати, скільки людей стоїть у квартирних чергах. Єдине, що відомо напевно — їх дуже багато, більше ніж 600 тис. українців, які чекають обіцяного житла від держави десятиліттями. Втім, це дані десятилітньої давнини — останніми роками підрахунками особливо ніхто не займався. У тому числі, через війну.

"Різні черги — службове житло, не службове, фрагментовані списки, відсутність синхронізації між громадами й установами — все це унеможливлює визначення реальної кількості людей, що справедливо потребують поліпшення житлових умов. Але розуміння їхньої точної кількості надважливе у контексті ефективності майбутньої житлової реформи", - акцентувала Шуляк.

Щоб це змінити, в Україні планують запуск Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи — цифрової платформи, яка, серед іншого, дозволить об’єднати всі черги, сформувати реальну картину попиту на житло та запропонувати людям найкращі варіанти вирішення їхнього житлового питання.

Цифрова система матиме кілька ключових функцій:

Об’єднання всіх черг в єдину прозору базу. Це дозволить нарешті побачити, хто саме претендує на житло, на яких підставах і в якій послідовності

Пошук оптимального рішення для кожної людини. Платформа аналізуватиме доходи, соціальний статус (наприклад, ВПО, людина з інвалідністю), наявність житла і пропонуватиме конкретні варіанти — пільгову іпотеку, соціальне житло, лізинг, програми роботодавця тощо

Усунення чиновника з процесу ухвалення рішення. Людина отримуватиме пропозицію автоматично, без ручного втручання. Це стане одним з антикорупційних запобіжників, коли чиновники за хабарі вручну рухають черги.

"Наша задача — усунути чиновника там, де рішення може ухвалити система. Це те саме, що ми зробили в будівельній сфері, коли у 2019-му запустили ЄДЕССБ. На старті теж було нерозуміння, а тепер — це успішне цифрове рішення, яке економить людям місяці часу", — зазначила Шуляк.

Крім цього, платформа дозволить:

Вести облік державного, муніципального, приватного та безхазяйного житлового фонду

Зібрати дані про всіх, хто має право на державну підтримку

Зберігати інформацію про програми, операторів доступного житла, ЖБК і їхніх членів.

Це дасть змогу громадам планувати розвиток житлового фонду та інфраструктури, а державі — бачити реальну потребу та ефективно розподіляти ресурси, особливо в умовах війни, коли люди масово змінюють місце проживання.

Окремо Олена Шуляк зазначила, що платформа стане критично важливою для вирішення житлового питання внутрішньо переміщених осіб, які найчастіше опиняються без житла і поза системною підтримкою.

"Цифрова система — це можливість знайти рішення не лише для ВПО, але й для кожного, хто реально потребує житла. Це буде точка входу, як у випадку з ЄДЕССБ", - сказала вона.

Щодо термінів запуску цифрової системи, яка допоможе у вирішенні цих питань, парламентарка сказала, що вони залежатимуть від ухвалення законопроєкту №12377 "Про основні засади житлової політики", дедлайном для якого є 4 квартал 2025 року — це вимога програми Ukraine Facility, за якою ЄС надає Україні 50 млрд євро.

"Це не просто новий закон. Це старт житлової реформи. І цифрова платформа — один з її ключових інструментів", - резюмувала Олена Шуляк.

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