За день українські військові ліквідували понад 1100 росіян
За добу Сили оборони України знищили 1 130 окупантів, три танки, чотири ББМ, 51 артилерійську систему, 124 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 102 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 035 060 солдат.
Нагадаємо, за минулий тиждень Сили оборони України знищили майже 7,5 тисяч російських загарбників.
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