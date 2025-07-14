Прикордонники показали, як нічний бомбер "Баба Яга" нищить позиції росіян
Аеророзвідники РУБпАК "СТРІКС" знищили укриття російських окупантів на Харківщині
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Для знищення позицій ворога захисники застосували важкий нічний бомбер "Баба Яга".
"Нічна робота "Баби Яги". За результатами нічного рейду, прикордонники знищили вісім укриттів ворога", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями на Харківщині прикордонники уразили за допомогою безпілотників техніку та укриття військ РФ.
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