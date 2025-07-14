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14 липня 2025, 05:40

Прикордонники показали, як нічний бомбер "Баба Яга" нищить позиції росіян

14 липня 2025, 05:40
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скріншот із відео
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Аеророзвідники РУБпАК "СТРІКС" знищили укриття російських окупантів на Харківщині

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Для знищення позицій ворога захисники застосували важкий нічний бомбер "Баба Яга".

"Нічна робота "Баби Яги". За результатами нічного рейду, прикордонники знищили вісім укриттів ворога", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями на Харківщині прикордонники уразили за допомогою безпілотників техніку та укриття військ РФ.

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війна прикордонники окупанти Харківська область БПЛА втрати росіян бомбер Баба Яга Баба Яга
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