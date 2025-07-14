За день украинские военные ликвидировали более 1100 россиян
За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1 130 оккупантов, три танка, четыре ББМ, 51 артиллерийскую систему, 124 БпЛА оперативно-тактического уровня и 102 единицы автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 035 060 солдат.
Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили почти 7,5 тысяч российских захватчиков.
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