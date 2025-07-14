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14 июля 2025, 12:55

За день украинские военные ликвидировали более 1100 россиян

14 июля 2025, 12:55
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За сутки Силы обороны Украины уничтожили 1 130 оккупантов, три танка, четыре ББМ, 51 артиллерийскую систему, 124 БпЛА оперативно-тактического уровня и 102 единицы автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 035 060 солдат.

Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили почти 7,5 тысяч российских захватчиков.

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