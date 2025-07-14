Корпус ДШВ очолив досвідчений полковник

Facebook / 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

7-й корпус Десантно-штурмових військ очолить полковник Євген Ласійчук, який раніше очолював 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду ДШВ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Фейсбуці.

Зазначається, що до призначення на посаду командира корпусу Герой України Євген Ласійчук очолював 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду.

Полковник Євген Ласійчук – лицар орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів. У 2024-му отримав звання Героя України з удостоєнням ордена Золота Зірка за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни.

Під керівництвом полковника Євгена Ласійчука 7-й корпус ДШВ об'єднає десантні військові частини південно-східного регіону, а саме:

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада;

79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада;

81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада ДШВ ЗСУ;

77 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України;

78 окремий десантно-штурмовий полк.

Нагадаємо, навесні Зеленський призначив нового начальника Генштабу ЗСУ.