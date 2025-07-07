07:10  07 липня
У Києві в озері виявили тіло молодої жінки
02:25  07 липня
Теракт в Одесі: правоохоронці затримали підривника авто
01:20  07 липня
На Запоріжжі росіяни атакували комбайн, який працював у полі
UA | RU
UA | RU
07 липня 2025, 06:10

ЗСУ отримали безпілотники для лазерної підсвітки цілей

07 липня 2025, 06:10
Читайте также на русском языке
фото: Міністерство оборони України
Читайте также
на русском языке

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ український безпілотний літальний апарат "R-34-T". Дрони здатні здійснювати лазерне цілевказання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

За даними відомства, коптер "R-34-T" має захищені канали зв’язку, модульну архітектуру та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Дрон дозволяє ефективніше використовувати ресурси, мінімізувати витрати боєприпасів та знижувати ризики для операторів і бойових підрозділів.

"Його основна функція — лазерна підсвітка цілей для високоточного ураження керованими боєприпасами, зокрема артилерійськими та авіаційними", — заявили в Міноборони.

Завдяки лазерному цілевказанню дрон дозволяє суттєво підвищити ефективність застосування керованих боєприпасів, зокрема на великих відстанях і в умовах активного протиповітряного захисту противника.

Нагадаємо, раніше парк повітряних камікадзе ЗСУ поповнив новий FPV-комплекс "Світловод".

Також Сили оборони отримали на озброєння гексакоптер-бомбардувальник "Волиняка".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Міноборони ЗСУ дрон БПЛА безпілотний авіакомплекс
ЗСУ вдарили по російському підприємству, що виробляло бойові частини для "шахедів"
04 липня 2025, 12:55
На Запоріжжі ЗСУ влаштували полювання на пілотів російський БпЛА
04 липня 2025, 11:30
Прикордонники показали, як знищують росіян на Північно-Слобожанському напрямку
04 липня 2025, 10:55
Всі новини »
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
Окупанти навмисно атакують дронами рятувальників: шокуюче відео
07 липня 2025, 07:50
РФ атакувала Запорізьку область авіацією та сотнями дронів: поранені цивільні
07 липня 2025, 07:45
Київ атакували дрони: пошкоджено будівлю, авто та комунікації
07 липня 2025, 07:35
Росіяни вбили молодого тракториста поблизу Берислава
07 липня 2025, 07:30
Удар по багатоповерхівках у Харкові: десятки постраждалих, серед них – діти
07 липня 2025, 07:20
У Києві в озері виявили тіло молодої жінки
07 липня 2025, 07:10
Ігри на залізниці: на Чернігівщині 15-річного юнака вбило струмом, дівчина в реанімації
07 липня 2025, 06:40
На Рівненщині військовослужбовця ТЦК побили під час перевірки документів
07 липня 2025, 05:40
Трагедія в Харкові: на водосховищі потонула 12-річна дівчинка
07 липня 2025, 05:05
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Михайло Ткач
Віктор Шлінчак
Всі блоги »