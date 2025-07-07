ЗСУ отримали безпілотники для лазерної підсвітки цілей

фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ український безпілотний літальний апарат "R-34-T". Дрони здатні здійснювати лазерне цілевказання

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

За даними відомства, коптер "R-34-T" має захищені канали зв’язку, модульну архітектуру та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Дрон дозволяє ефективніше використовувати ресурси, мінімізувати витрати боєприпасів та знижувати ризики для операторів і бойових підрозділів.

"Його основна функція — лазерна підсвітка цілей для високоточного ураження керованими боєприпасами, зокрема артилерійськими та авіаційними", — заявили в Міноборони.

Завдяки лазерному цілевказанню дрон дозволяє суттєво підвищити ефективність застосування керованих боєприпасів, зокрема на великих відстанях і в умовах активного протиповітряного захисту противника.

Нагадаємо, раніше парк повітряних камікадзе ЗСУ поповнив новий FPV-комплекс "Світловод".