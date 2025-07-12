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12 липня 2025, 02:20

Украъна отримає нові Patriot: від кого та коли

12 липня 2025, 02:20
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Фото US Army
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Прем'єр-міністерка Латвії заявила, що Україна отримає нові системи ППО. При цьому вона зазначила, що є зобов'язання допомогти

Про це повідомляє Bloomberg, передає RegioNews.

Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліна зазначила, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони Patriot. Вона додала, що про ці постачання будуть повідомляти ті уряди, які за це відповідають.

"Є зобов'язання допомогти Україні з новими системами Patriot. Як це станеться і коли це станеться, я думаю, що це інформація не для поширення. Але є хороші новини, так — Patriot будуть", - каже Сіліна.

Нагадаємо, британський уряд погодив новий пакет допомоги, що включає кредит на суму 3,4 мільярда доларів США. Зокрема, це постачання 5000 зенітних ракет, що суттєво підсилить українську систему протиповітряної оборони.

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