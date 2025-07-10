13:39  10 липня
Стрілянина в центрі Сум: поранено чоловіка, нападника розшукують
10:19  10 липня
Російський удар у Києві забрав життя 22-річної поліцейської
06:40  10 липня
На Прикарпатті безпілотник виявив посеред озера тіло людини
UA | RU
UA | RU
10 липня 2025, 16:34

Велика Британія виділяє Україні $3,4 млрд кредиту та передасть 5000 зенітних ракет

10 липня 2025, 16:34
Читайте также на русском языке
фото: Телеграм/Zelenskiy / Official
Читайте также
на русском языке

Британія продовжує стратегічну підтримку України, погодивши масштабну військово-фінансову допомогу

Про це повідомляє Reuters, передає RegioNews.

За інформацією британських ЗМІ, уряд Сполученого Королівства погодив новий пакет допомоги, що включає кредит на суму 3,4 мільярда доларів США. Його мають надати з терміном погашення протягом 19 років.

У межах домовленості передбачається постачання 5000 зенітних ракет, що суттєво підсилить українську систему протиповітряної оборони. Така допомога є особливо актуальною на тлі постійних атак дронів і ракет з боку Росії, які завдають шкоди як військовій, так і цивільній інфраструктурі.

Раніше Велика Британія вже надавала Україні сучасні зразки озброєння, включаючи системи ППО, танки Challenger 2 та ракети великої дальності.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила нові санкції проти РФ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
допомога Британія гроші ППО ракета військова допомога кредит оборона війна
Затримано шістьох підпалювачів, які діяли на замовлення РФ у різних регіонах
10 липня 2025, 16:18
На Буковині пролунали потужні вибухи
10 липня 2025, 15:44
Українські прикордонники за допомогою дрона взяли в полон двох окупантів на Харківщині
10 липня 2025, 15:29
Всі новини »
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
На Закарпатті затримали зловмисників, які за 8000 доларів мали переправити за кордон військовозобов’язаного чоловіка
10 липня 2025, 17:18
Знав про загрозу, але нічого не зробив: у Києві оголосили про підозру чиновнику через підтоплення станцій метро
10 липня 2025, 16:56
Вбили за 10 тисяч гривень: у Вінниці судили чоловіків за жорстоке вбивство
10 липня 2025, 16:32
На Закарпатті судитимуть підприємця, який не сплатив майже 4 млн грн податків
10 липня 2025, 16:19
Затримано шістьох підпалювачів, які діяли на замовлення РФ у різних регіонах
10 липня 2025, 16:18
На Київщині на смерть збили дитину
10 липня 2025, 16:13
На Київщині правоохоронці викрили нелегальну нафтобазу та мережу АЗС
10 липня 2025, 16:05
На Черкащині через п’яного водія сталася ДТП з постраждалими: що відомо
10 липня 2025, 15:54
На Буковині пролунали потужні вибухи
10 липня 2025, 15:44
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Всі публікації »
Віктор Уколов
Вадим Денисенко
Мар'яна Безугла
Всі блоги »