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Про це повідомляє Reuters, передає RegioNews.

За інформацією британських ЗМІ, уряд Сполученого Королівства погодив новий пакет допомоги, що включає кредит на суму 3,4 мільярда доларів США. Його мають надати з терміном погашення протягом 19 років.

У межах домовленості передбачається постачання 5000 зенітних ракет, що суттєво підсилить українську систему протиповітряної оборони. Така допомога є особливо актуальною на тлі постійних атак дронів і ракет з боку Росії, які завдають шкоди як військовій, так і цивільній інфраструктурі.

Раніше Велика Британія вже надавала Україні сучасні зразки озброєння, включаючи системи ППО, танки Challenger 2 та ракети великої дальності.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила нові санкції проти РФ.