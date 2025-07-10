Велика Британія виділяє Україні $3,4 млрд кредиту та передасть 5000 зенітних ракет
Британія продовжує стратегічну підтримку України, погодивши масштабну військово-фінансову допомогу
Про це повідомляє Reuters, передає RegioNews.
За інформацією британських ЗМІ, уряд Сполученого Королівства погодив новий пакет допомоги, що включає кредит на суму 3,4 мільярда доларів США. Його мають надати з терміном погашення протягом 19 років.
У межах домовленості передбачається постачання 5000 зенітних ракет, що суттєво підсилить українську систему протиповітряної оборони. Така допомога є особливо актуальною на тлі постійних атак дронів і ракет з боку Росії, які завдають шкоди як військовій, так і цивільній інфраструктурі.
Раніше Велика Британія вже надавала Україні сучасні зразки озброєння, включаючи системи ППО, танки Challenger 2 та ракети великої дальності.
Нагадаємо, Велика Британія запровадила нові санкції проти РФ.