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12 июля 2025, 02:20

Украина получит новые Patriot: от кого и когда

12 июля 2025, 02:20
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Фото US Army
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Премьер-министр Латвии заявила, что Украина получит новые системы ПВО. При этом она отметила, что есть обязательство помочь

Об этом сообщает Bloomberg, передает RegioNews.

Премьер-министр Латвии Эвика Силина отметила, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны Patriot. Она добавила, что об этих поставках будут сообщать те правительства, которые за это отвечают.

"Есть обязательство помочь Украине с новыми системами Patriot. Как это произойдет и когда это произойдет, я думаю, что эта информация не для распространения. Но есть хорошие новости, да — Patriot будут", - говорит Силина.

Напомним, британское правительство согласовало новый пакет помощи, включающий кредит на сумму 3,4 миллиарда долларов США. В частности, это поставка 5000 зенитных ракет, что существенно усилит украинскую систему противовоздушной обороны.

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