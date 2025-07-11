У Києві запускають систему перехоплення дронів: деталі про "Чисте небо"

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У Києві запускають повноцінну систему перехоплення ворожих безпілотників, які летять на українську столицю — "Чисте небо"

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За його словами, проєкт передбачає:

захист повітряного простору над Києвом за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів;

створення центру підготовки операторів, де навчатимуть керувати дронами;

формування мобільних підрозділів, що чергуватимуть у столиці та на її околицях;

координацію з Генштабом, Повітряними силами та Силами оборони для максимальної ефективності системи ППО.

Бюджет програми — 260 мільйонів гривень. Гроші спрямують не лише на закупівлю техніки, а й на розвиток інфраструктури, навчання фахівців і швидке реагування на загрози.

За кілька місяців пілотного запуску в Київській області система вже довела ефективність — перехоплено близько 550 ворожих дронів, зокрема "шахедів".

"Це не просто цифра — це збережені життя, інфраструктура, лікарні, школи, енергетика", — наголошують у столиці.

Також ведеться робота із залучення позабюджетного фінансування.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив плани Росії запускати 1000 дронів на добу.