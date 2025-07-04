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В Україні ціни на пальне можуть впасти. Основною причиною є ситуація з нафтою на світовому ринку

Про це повідомляє OBOZ, передає RegioNews.

В Україні очікують на зниження роздрібних цін на бензин і дизельне пальне на 3–4 гривень впродовж найближчих днів. Причиною є зниження вартості нафти на світовому ринку, а також наміри ОПЕК+ збільшити видобуток у серпні.

У червні через загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном пальне в Україні подорожчало на 6-7%. Проте зараз, на думку директора компанії "А-95" Сергія Куюна, буде зниження цін.

"Ціна на нафту майже повернулася до докризових позначок, тому очікуємо поступового розвороту цін (у бік зниження)", - каже експерт.

Представник Центру Разумкова Володимир Омельченко теж переконаний, що ціни на пальне в Україні будуть падати. Однак він зауважив, що у разі відсутності зниження цін варто підозрювати монопольні зловживання. За його словами, у червні частина компаній підвищила вартість на пальне штучно.

Фахівці закликають Антимонопольний комітет провести перевірки, оскільки є ймовірність, що українці могли переплатити за пальне сотні мільйонів гривень.

Нагадаємо, раніше лунали інші прогнози. Експерти припускали, що ціни на нафту можуть досягти 90-100 доларів за барель. У такому випадку, говорили фахівці, навіть за оптимістичними сценаріями бензин подорожчає на 10-15%.