13:38  11 июля
На Запорожье фиксируют нашествие саранчи: первое видео с места
10:10  11 июля
Возле Львова на BMW упало дерево: пострадала 17-летняя девушка
06:40  11 июля
Из Украины пытались вывезти старинную икону Иисуса Христа
UA | RU
UA | RU
12 июля 2025, 01:20

В Украине стремительно дешевеет популярная ягода

12 июля 2025, 01:20
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Популярная летняя ягода в Украине падает в цене. Стало известно, за сколько теперь можно купить килограмм

Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.

В Украине всего за неделю голубика в среднем подешевела на 25%. При этом аналитики отметили, что это традиционное явление. Ведь именно в этот период начинается активный сбор ягоды.

На 11 июля основные продажи велись по 220-380 гривен за килограмм. Для сравнения, на прошлой неделе минимально было около 300 гривен за килограмм.

"По словам производителей, снижение цен в данном сегменте провоцирует сразу ряд факторов. Так, предложение ягоды на рынке по сравнению с прошлой неделей увеличилось, поскольку большинство фермеров приступили к массовым сборам урожая. Кроме того, давление на цены оказывает присутствие на рынке больших объемов недорогих сезонных фруктов и ягод", - говорят аналитики.

Напомним, что цены на замороженную малину в Украине рекордно растут. Только за последние десять дней стоимость выросла на 70%.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цена фрукты подорожание
Сливочное масло в Украине стремительно дорожает: почему
11 июля 2025, 23:55
В Украине стремительно дорожает мясо: какие сейчас цены
08 июля 2025, 03:40
В Украине может подешеветь горючее: какой "скидки" стоит ожидать
04 июля 2025, 03:45
Все новости »
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
Есть хорошие сигналы: Зеленский заявил о сотрудничестве США и Украины
12 июля 2025, 01:40
Позвонили из "банка": на Житомирщине аферисты оформили на женщину кредит
12 июля 2025, 00:50
Приехал в дом и выстрелил: на Закарпатье задержали едва не убившего односельчанина мужчину
12 июля 2025, 00:30
Сливочное масло в Украине стремительно дорожает: почему
11 июля 2025, 23:55
В Харькове чиновник ЦНАПа торговал фальшивыми документами
11 июля 2025, 23:35
В Киеве маршрутка влетела в грузовик: среди пострадавших подросток
11 июля 2025, 22:55
Разминирование в Украине: фермеры получили еще более 800 гектаров земель
11 июля 2025, 22:35
Смертельное ДТП в Харьковской области: водитель погиб на месте
11 июля 2025, 22:15
Депутат из Запорожья Шевченко получил еще одно подозрение
11 июля 2025, 21:47
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »