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Популярная летняя ягода в Украине падает в цене. Стало известно, за сколько теперь можно купить килограмм

Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.

В Украине всего за неделю голубика в среднем подешевела на 25%. При этом аналитики отметили, что это традиционное явление. Ведь именно в этот период начинается активный сбор ягоды.

На 11 июля основные продажи велись по 220-380 гривен за килограмм. Для сравнения, на прошлой неделе минимально было около 300 гривен за килограмм.

"По словам производителей, снижение цен в данном сегменте провоцирует сразу ряд факторов. Так, предложение ягоды на рынке по сравнению с прошлой неделей увеличилось, поскольку большинство фермеров приступили к массовым сборам урожая. Кроме того, давление на цены оказывает присутствие на рынке больших объемов недорогих сезонных фруктов и ягод", - говорят аналитики.

Напомним, что цены на замороженную малину в Украине рекордно растут. Только за последние десять дней стоимость выросла на 70%.