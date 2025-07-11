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Об этом сообщает agro-business, передает RegioNews.

В Украине выросли цены на отечественное сливочное масло. Это произошло после того, как Европейский союз ввел квоту на импорт этого продукта.

"За первые две недели действия квот украинские поставщики использовали уже около 25% от предусмотренного объема, и спрос со стороны европейских покупателей остается высоким из-за ценовой разницы", – говорят аналитики.

При этом демпинг по торговле украинским маслом вызывает недовольство у польских производителей. Эксперты предполагают, что это может негативно отразиться на дальнейшем расширении торговых льгот для Украины. В то же время за июнь из Украины вывезено, несмотря на паузу в экспорте в начале месяца, значительно больше этого товара, чем в среднем в первом квартале.

Основным драйвером стали высокие экспортные цены: в ЕС – $7300-7500/тонна (FCA), в Молдову – не менее $7000/тонна.

Напомним, что в июне на мировом рынке росла цена сливочного масла. В ООН это объясняли тем, что есть дефицит поставок в Океанию и Европейском Союзе в сочетании с высоким спросом на импорт из Азии, включая Ближний Восток.