13:38  11 июля
На Запорожье фиксируют нашествие саранчи: первое видео с места
10:10  11 июля
Возле Львова на BMW упало дерево: пострадала 17-летняя девушка
06:40  11 июля
Из Украины пытались вывезти старинную икону Иисуса Христа
UA | RU
UA | RU
11 июля 2025, 23:55

Сливочное масло в Украине стремительно дорожает: почему

11 июля 2025, 23:55
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Украине изменяются цены на сливочное масло. Основным драйвером стали высокие цены на экспорт

Об этом сообщает agro-business, передает RegioNews.

В Украине выросли цены на отечественное сливочное масло. Это произошло после того, как Европейский союз ввел квоту на импорт этого продукта.

"За первые две недели действия квот украинские поставщики использовали уже около 25% от предусмотренного объема, и спрос со стороны европейских покупателей остается высоким из-за ценовой разницы", – говорят аналитики.

При этом демпинг по торговле украинским маслом вызывает недовольство у польских производителей. Эксперты предполагают, что это может негативно отразиться на дальнейшем расширении торговых льгот для Украины. В то же время за июнь из Украины вывезено, несмотря на паузу в экспорте в начале месяца, значительно больше этого товара, чем в среднем в первом квартале.

Основным драйвером стали высокие экспортные цены: в ЕС – $7300-7500/тонна (FCA), в Молдову – не менее $7000/тонна.

Напомним, что в июне на мировом рынке росла цена сливочного масла. В ООН это объясняли тем, что есть дефицит поставок в Океанию и Европейском Союзе в сочетании с высоким спросом на импорт из Азии, включая Ближний Восток.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены подорожание
Цены на замороженную малину рекордно выросли
11 июля 2025, 06:20
В Украине рекордно подорожала черная смородина
11 июля 2025, 03:20
Украина и Испания: в сети сравнили цены на продукты
10 июля 2025, 06:20
Все новости »
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
В Харькове чиновник ЦНАПа торговал фальшивыми документами
11 июля 2025, 23:35
В Киеве маршрутка влетела в грузовик: среди пострадавших подросток
11 июля 2025, 22:55
Разминирование в Украине: фермеры получили еще более 800 гектаров земель
11 июля 2025, 22:35
Смертельное ДТП в Харьковской области: водитель погиб на месте
11 июля 2025, 22:15
Депутат из Запорожья Шевченко получил еще одно подозрение
11 июля 2025, 21:47
Тубус с "сюрпризом" нашел мужчина на Харьковщине
11 июля 2025, 21:34
В Днепропетровской области зацвело ядовитое растение, вызывающее ожоги
11 июля 2025, 21:08
В Харьковской области пограничники уничтожили технику, склады и пехоту оккупантов
11 июля 2025, 20:35
Главе ГПК Шабунина объявили о подозрении: ему может угрожать заключение
11 июля 2025, 20:27
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »