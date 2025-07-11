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11 июля 2025, 06:20

Цены на замороженную малину рекордно выросли

11 июля 2025, 06:20
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Фото из открытых источников
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Цены на замороженную малину стали рекордно расти. Только за десять дней минимальная стоимость стала больше на 70%

Об этом сообщает agro-business, передает RegioNews.

В Украине и Сербии резко выросли закупочные цены на малину. При этом именно эти страны являются основными экспортерами. На начало месяца закупочные цены на замороженную малину в Украине достигли 85-95 гривен за килограмм, или 1,7-1,9 евро/кг.

То есть, всего за десять дней минимальная цена выросла на 70%. При этом средняя стоимость поднялась до 55% (т.е. до 92 гривен или 1,84 евро за килограмм).

Отмечается, что средняя закупочная цена на малину в Сербии в отдельных регионах уже взлетела до рекордных 5,20 евро за килограмм! Средняя цена при этом составляет сейчас 3,85-4,00 евро за килограмм.

"Более того, на данный момент фермеры Сербии получают за свою малину уже в 2,8 раза больше, чем фермеры Украины. Правда, большинство заморозчиков Сербии оплачивают лишь половину цены после приема малины, а остальные обещают погасить до конца текущего года, что подтверждает сложное финансовое состояние переработчиков малины в этой стране", - говорят в пресс-службе.

Напомним, ранее сравнили цены на основные повседневные продукты в Испании и Украине. В Украине продуктовая корзина в общей сложности обошлась в 851 гривну (18 евро), а в Испании - 1 023 гривны (22 евро). Однако отмечают, что у граждан этих стран разные доходы: если в Испании средняя зарплата в размере 1 700 евро, то в Украине едва доходит до 480 евро.

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