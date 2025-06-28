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28 червня 2025, 02:25

Дорожчання яблук не зупиняється: скільки тепер платити за кілограм

28 червня 2025, 02:25
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В Україні продовжують стрімко дорожчати яблука. На деякі сорти вартість зросла на понад 140%

Про це повідомляє agronews.ua, передає RegioNews.

У травні яблука в Україні подорожчали й встановили новий ціновий максимум. Якщо у квітні середня вартість була 49,94 гривні, то у травні це 52,99 гривні. Тобто, лише за місяць цінники зросли на понад 12%.

Особливо зросла ціна на яблука сорту Айдаред. У квітні 2025 року цей сорт можна було придбати в середньому за 50,96 гривні за кілограм. Однак у травні середня вартість сягнула близько 69,90 гривні. За місяць це зростання на приблизно 37%.

Нагадаємо, у травні виробники промислових товарів підняли ціни в середньому на 28,9% порівняно з минулим роком. Якщо казати про харчову промисловість, то ціни виросли на 21,9%.

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