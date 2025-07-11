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На окупованих територіях росіяни намагаються тиснути на молодих людей. Тепер стало відомо, що окупаційні адміністрації пропонують їм роботу

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

У Центрі національного спротиву розповіли, що росіяни на окупованих територіях розпочали програму "держстарт". Це спрямовано на те, щоб заманити на роботу в окуповані адміністрації молодь.

Зазначається, що на окупованих територіях у ворога "гострий брак кадрів", бо більшість населення не хоче з ними співпрацювати. Тому вони пропонують вакансії навіть тим, хто не має досвіду або освіти. Єдина вимога — готовність зрадити Україну.

За даними ЦНС, навіть серед молодих людей бажаючих небагато.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни розповідали, що російський "Росенергоатом" фінансує перебування близько 2 тисяч дітей із тимчасово окупованого Енергодара в літніх таборах "Мандарин" та "I-Camp" в анексованому Криму.