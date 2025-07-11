Росіяни на окупованих територіях пропонують "роботу" молоді
На окупованих територіях росіяни намагаються тиснути на молодих людей. Тепер стало відомо, що окупаційні адміністрації пропонують їм роботу
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
У Центрі національного спротиву розповіли, що росіяни на окупованих територіях розпочали програму "держстарт". Це спрямовано на те, щоб заманити на роботу в окуповані адміністрації молодь.
Зазначається, що на окупованих територіях у ворога "гострий брак кадрів", бо більшість населення не хоче з ними співпрацювати. Тому вони пропонують вакансії навіть тим, хто не має досвіду або освіти. Єдина вимога — готовність зрадити Україну.
За даними ЦНС, навіть серед молодих людей бажаючих небагато.
Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни розповідали, що російський "Росенергоатом" фінансує перебування близько 2 тисяч дітей із тимчасово окупованого Енергодара в літніх таборах "Мандарин" та "I-Camp" в анексованому Криму.