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11 июля 2025, 01:50

Россияне на оккупированных территориях предлагают "работу" молодежи

11 июля 2025, 01:50
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Фото из открытых источников
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На оккупированных территориях россияне пытаются давить на молодых людей. Теперь стало известно, что оккупационные администрации предлагают им работу

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

В Центре национального сопротивления рассказали, что россияне на оккупированных территориях начали программу "Госстарт". Это направлено на то, чтобы привлечь на работу в оккупированные администрации молодежь.

Отмечается, что на оккупированных территориях у врага "острая нехватка кадров", потому что большинство населения не хочет с ними сотрудничать. Поэтому они предлагают вакансии даже тем, кто не имеет опыта или образования. Единственное требование – готовность предать Украину.

По данным ЦНС, даже среди молодых людей желающих немного.

Напомним, ранее в Институте изучения войны рассказывали, что российский "Росэнергоатом" финансирует пребывание около 2 тысяч детей из временно оккупированного Энергодара в летних лагерях "Мандарин" и "I-Camp" в аннексированном Крыму.

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