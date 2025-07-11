Россияне на оккупированных территориях предлагают "работу" молодежи
На оккупированных территориях россияне пытаются давить на молодых людей. Теперь стало известно, что оккупационные администрации предлагают им работу
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
В Центре национального сопротивления рассказали, что россияне на оккупированных территориях начали программу "Госстарт". Это направлено на то, чтобы привлечь на работу в оккупированные администрации молодежь.
Отмечается, что на оккупированных территориях у врага "острая нехватка кадров", потому что большинство населения не хочет с ними сотрудничать. Поэтому они предлагают вакансии даже тем, кто не имеет опыта или образования. Единственное требование – готовность предать Украину.
По данным ЦНС, даже среди молодых людей желающих немного.
Напомним, ранее в Институте изучения войны рассказывали, что российский "Росэнергоатом" финансирует пребывание около 2 тысяч детей из временно оккупированного Энергодара в летних лагерях "Мандарин" и "I-Camp" в аннексированном Крыму.