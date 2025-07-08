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На тимчасово окупованих територіях росіяни вводять "нові правила" для бізнесу. Тепер вони заборонятимуть, щоб навіть назви компаній вказувались не російською мовою

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

На тимчасово окупованих територіях росіяни стали забороняти українські та англомовні вивіски, сайти, буклети й назви компаній. За даними Центру національного спротиву, під забороною все, що не російською мовою. Замінити всі вивіски окупанти змушують підприємців уже до 1 березня 2026 року.

"Окупація — це не лише танки, це ще й заборона говорити власною мовою", - кажуть у ЦНС.

Нагадаємо, раніше голова Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що у тимчасово захопленому Бердянську в дитячому таборі "Воїн" ворог проводить військово-патріотичну підготовку дітей. Там дітей з окупованих територій фактично вчать вбивати їхніх друзів.